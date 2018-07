Vítimas de atirador têm melhora no quadro de saúde

Os três foram atacados por volta das 8h20 de quinta-feira, quando o oficial, o enfermeiro e outros integrantes de uma equipe médica compareceram à casa onde estava Gouveia para cumprir um mandado judicial autorizando sua internação. Com distúrbios psicológicos, segundo a família, o administrador atirou contra o grupo, atingindo até mesmo Silvia, sua amiga e proprietária da residência. Depois do crime, Gouveia se trancou no sobrado e só se rendeu após quase nove horas de negociação com a Polícia Militar.

As vítimas receberam o primeiro atendimento no Hospital do Servidor Público Municipal (HSAPM). Com um dos quadros mais delicados, o oficial de Justiça levou um tiro que passou rente ao coração e perfurou seu pulmão. Antes que seu quadro se estabilizasse, ele teve uma hemorragia grave e foi submetido a uma drenagem que removeu cerca de um litro de sangue infiltrado no órgão.

O técnico em enfermagem, por sua vez, foi alvejado na face e teve o maxilar quebrado com a bala, que se alojou na sexta vértebra cervical, um pouco abaixo do pescoço. Nem ele nem o oficial tem previsão de alta hospitalar. Gouveia continua preso na carceragem do 31.º Distrito Policial (Vila Carrão), destinada a pessoas com nível superior. Ele deve ser indiciado por seis ou até oito tentativas de homicídio (dependendo do entendimento do Ministério Público sobre o caso).