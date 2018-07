Vítimas de caminhão desgovernado são enterradas

A prefeitura de Vera Cruz decretou luto oficial de três dias no município por causa do acidente. "Lamento profundamente o que aconteceu em Gameleira com crianças indefesas e com todas as famílias envolvidas", disse o prefeito Antônio Magno, por meio de nota divulgada pela prefeitura. "Nunca ocorreu nada parecido em nosso Município. Estamos, todos, comovidos com essa tragédia."

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 11 pessoas continuam internadas por causa do acidente no Hospital Geral do Estado (HGE) e no Hospital do Subúrbio, ambos em Salvador. O caso mais grave é o de uma menina de 10 anos, que sofreu traumatismo craniano e hemorragia cerebral. Ela foi submetida a uma cirurgia, na noite de ontem, e está internada na Unidade de Terapia Intensiva do HGE.