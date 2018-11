Vítimas de chuvas recebem medicamentos no Piauí A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí enviou dois caminhões com medicamentos para os municípios atingidos pelas enchentes. Segundo o governo estadual, foram encaminhados 471.350 itens entre ampolas, comprimidos e frascos de medicamentos como antibióticos, antitérmicos, dipirona, anti-inflamatórios e antiparasitários. Com esta remessa, sobe para 2,4 milhões a quantidade de unidades distribuídas para 45 municípios.