Vítimas de desabamento são enterradas em Sorocaba

No mesmo cemitério Memorial Park, na zona oeste de Sorocaba, foi sepultado o corpo do vigilante Rayner Alves, de 28 anos, que estava em uma moto quando foi atingido por escombros do muro. Era a primeira vez que ele ia ao trabalho com o veículo.

Os corpos do taxista Humberto Dias Ferreira, de 53 anos, e da assistente administrativa Samantha Bianca da Conceição, de 24, foram sepultados no cemitério Santo Antonio, também em Sorocaba. No carro em que Samantha estava quando foi soterrada, estava também seu marido, Anderson Shendrosk, de 26 anos, que sobreviveu ao acidente. Ele segue internado e seu quadro de saúde é considerado fora de risco.

O corpo de outra vítima, o médico Adilson Nunes Filho, de 35 anos, foi enterrado no Cemitério Municipal de Cerquilho, cidade onde morava. Ele deixou esposa e dois filhos.

Causas

A Polícia Civil começa a ouvir na próxima semana testemunhas do acidente e representantes da empresa que construía um shopping no interior da fábrica. O laudo do setor de engenharia do Instituto de Criminalística, que pode determinar a causa do desabamento, deve ser entregue em 15 dias. O estudo deve indicar se a falta de escoramento da parede, após a retirada do telhado para as obras, pode ter contribuído para o desabamento.

Chovia na hora do acidente e havia acúmulo de água no interior da edificação. A Defesa Civil deu prazo até o dia 27 para que a empresa apresente um plano de segurança para o restante das instalações. A obra foi interditada por prazo indeterminado.