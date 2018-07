Vítimas de enchentes e seca podem sacar Bolsa Família Os moradores de municípios afetados pelas enchentes em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo e pela seca no Rio Grande do Sul podem sacar o Bolsa Família antecipadamente, de acordo com informações da Agência Brasil. A Caixa Econômica Federal antecipou para hoje o saque do benefício de janeiro nessas localidades.