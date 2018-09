Vítimas de intoxicação em MG, 2 menores têm alta Vítimas de intoxicação no Abrigo Municipal Homem de Nazaré, de Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais, dois adolescentes receberam alta hoje. Um menino de 12 anos era o único que permanecia internado no Pronto-Socorro (PS) Regional da cidade, localizada a 120 quilômetros de Belo Horizonte. Ele foi transferido do Centro de Terapia Intensiva (CTI) para um quarto e o estado de saúde era considerado estável. Na noite de terça-feira, seis crianças e adolescentes, internos do abrigo, ingeriram uma cartela do remédio Tegretol, usado para combater crises convulsivas. Dos internos, cinco foram hospitalizados e duas garotas haviam sido liberadas. A.L.R.C.S, de 9 anos, sofreu parada cardiorrespiratória e morreu. O menino aguardava há três anos no abrigo por uma adoção. Os pais dele são separados e perderam a guarda do filho sob a acusação de maus-tratos. O corpo foi enterrado na tarde de ontem. A pedido do Juizado da Infância e Juventude do município, a prefeitura, responsável pelo abrigo, abriu um processo administrativo para apurar as causas que levaram os menores a tomar o remédio tarja preta. A Polícia Civil abriu um inquérito e realizou perícia no local. Nos próximos dias, deverão ser colhidas amostras de sangue das vítimas e os funcionários serão chamados para prestar depoimento. Conforme versão apresentada pelo abrigo, os internos teriam consumido o medicamento que estava num armário da cozinha, num descuido dos monitores. Um adolescente de 14 anos teria distribuído os comprimidos de Tegretol para as outras crianças. Hoje, a uma emissora de TV local, sem ser identificada, uma ex-funcionária do Homem de Nazaré fez denúncias de maus-tratos e de uso de medicamentos para "dopar" os garotos durante a noite. As acusações foram recebidas com reserva pelo juiz da Infância e da Juventude, Núbio Parreiras. O Ministério Público (MP) cobrou a formalização das denúncias. A reportagem não conseguiu hoje contato com representantes do abrigo ou da prefeitura de Divinópolis.