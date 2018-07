Vítimas de pedofilia em SP têm segurança reforçada Ameaças feitas por estranhos contra crianças e seus pais levaram a Justiça Estadual a determinar reforço da segurança nos bairros Jardim Vila Alpino e Cidade Jardim, em Catanduva, a 385 km de São Paulo, onde dezenas de crianças foram molestadas por uma rede de pedófilos. A PM iniciou rondas pelos bairros na tentativa de surpreender criminosos. O clima na região piorou na semana passada, quando a polícia interditou uma lan house usada por jovens da região. Na quinta-feira, as vítimas vão depor e fazer o reconhecimento pessoal entre os sete suspeitos dos crimes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.