Vítimas no PA serão identificadas por exame de DNA Os corpos carbonizados das dez vítimas da queda de um avião bimotor na noite de terça-feira (12) a cerca de 4 quilômetros do aeroporto da cidade de Monte Dourado, distrito de Almeirim, no oeste do Pará, devem chegar a Belém até o final da tarde desta quarta-feira, segundo informações do Centro de Perícias Renato Chaves. Eles serão identificados por meio de exame de DNA no Instituto Médico Legal (IML). Dois peritos criminais e quatro auxiliares de remoção, que estiveram no local do acidente, na manhã desta quarta, ajudaram no resgate das vítimas.