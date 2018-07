Vítimas querem que papa peça perdão Vítimas irlandesas de abusos sexuais por parte de sacerdotes querem que o papa Bento XVI peça perdão e que admita que a Igreja ocultou deliberadamente as atividades de padres pedófilos na carta pastoral que lerá hoje. A exigência é de uma associação de vítimas chamada One in Four (Um em Cada Quatro). Na quarta-feira, o pontífice anunciou que a mensagem convida a Igreja irlandesa ao "arrependimento" e à "cura". O texto deve servir de guia a outros países onde escândalos semelhantes vieram à tona nos últimos meses, como Alemanha, Áustria, Holanda, Itália, Espanha, México e Brasil. Segundo o porta-voz do papa, padre Federico Lombardi, a carta confirma que a Igreja não tolera a pedofilia e contém "indicações práticas" que devem servir como exemplo para outras dioceses.