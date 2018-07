Vítimas são enterradas e pacientes têm alta

"Fiquei sabendo da explosão pela televisão. Na hora senti que tinha acontecido alguma coisa com a minha mulher", conta o funileiro José Carlos Martins, de 64 anos. Casado há 20 anos com a doméstica Ana Maria Martins, de 58, que morreu na explosão da loja de fogos de artifício Pipas & Cia, em Santo André, no ABC paulista, ele diz que nunca imaginou que o local fosse perigoso.

Martins explica que eram cerca de 15 horas quando desligou a TV e correu para a Rua Américo Guazzelli. "Não me deixaram chegar perto. Estava tudo isolado. Só fui ver minha mulher no IML (Instituto Médico-Legal)."

Martins afirma que, para ele, o local onde a mulher trabalhava havia dois anos não apresentava perigo. "Isso nunca passou pela minha cabeça, ainda mais porque ela trabalhava na casa nos fundos da loja. Estou desnorteado", comentou, emocionado, durante o enterro, que ocorreu na manhã de ontem no cemitério da Vila Curuçá, em Santo André.

Pelos amigos, Ana Maria, uma mineira que não tem parentes em São Paulo, é descrita como uma pessoa reservada, religiosa e humilde. "Ela era muito apegada ao marido. Os dois sempre saíam juntos, caminhavam de mãos dadas. Eles pareciam um casal de namorados", comenta a vizinha Maria Aparecida Silva de Oliveira, de 53 anos.

PRIMO

A segunda vítima da explosão do estabelecimento em Santo André, Denian Castellani, de 41 anos, foi velada e enterrada no cemitério Parque do Grande ABC, em Mauá. Ele é primo do proprietário da loja de fogos, Sandro Luiz Castellani, que até a noite de ontem permanecia desaparecido.

O pai de Denian, o caminhoneiro Jodeci Augusto de Souza, de 68 anos, soube da explosão na madrugada de sexta-feira, quando voltava do Rio Grande do Sul. Segundo parentes, ele foi informado ao estacionar o veículo em uma garagem em Mauá. "Tinha um recado para ele ligar para a família", conta o bibliotecário Júnior Castellani, primo de Denian.

Júnior chegou ao local poucos minutos após a explosão. "Eu moro perto da loja. Quando ouvi o barulho fui para a rua achando que o problema era no Polo Petroquímico. Como não era, corri para ver se estava tudo bem na loja."

Ele chegou junto com os bombeiros e tentou ajudar no resgate das 12 pessoas feridas. "Os policiais diziam para eu sair de lá, mas não conseguia; queria ajudar." Ele acabou reconhecendo o primo pela camisa e pelas mãos. "O corpo ainda estava naquela confusão", conta Júnior.

Até as 17h de anteontem, horário em que deixou o local da explosão, Júnior diz que acreditava que Sandro e a mulher dele, Conceição Aparecida Fernandes, estavam no local. "Achava que eles estavam no meio da explosão. Não imaginei que eles fossem fugir."

Denian, trabalhava no Colégio São José, e havia retornado para casa para almoçar. Ele morava no local com a tia Sônia Castellani.

ALTA

A Prefeitura de Santo André informa que Wagner Jesus Montanari, de 48 anos, último paciente que permanecia em observação na tarde de ontem, recebeu alta. A outra vítima, Sônia Maria Castellani, de 63 anos, que também estava em observação, foi liberada pela equipe médica por volta das 12h de ontem.