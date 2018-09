Vitória de Obama faz Oprah chorar e DiCaprio orgulhoso Oprah Winfrey chorou de alegria, Leonardo DiCaprio se sentiu orgulhoso por ser norte-americano, e vários astros do hip-hop viram na eleição de Barack Obama como presidente a realização dos sonhos da juventude dos EUA. As celebridades tiveram um papel importante e às vezes polêmico na campanha de Obama, organizando eventos de arrecadação, atuando em comícios e pedindo votos. O candidato republicano John McCain usou a popularidade de Obama junto a atores e músicos para compará-lo ironicamente a uma celebridade fútil como Paris Hilton. Na terça-feira, quando Obama foi declarado presidente-eleito, sua lista de fãs ilustres voltou a dar as caras. Em Roma para lançar seu último filme, DiCaprio disse a jornalistas que passou a noite acordado vendo a apuração. "Eu não poderia me orgulhar mais do meu país agora e orgulhoso de ser americano... Eu me sinto transbordante, sinto que um tremendo peso foi tirado das minhas costas", disse o ator de Titanic. Oprah, que com seu programa de entrevistas é uma das mulheres mais influentes dos EUA, declarou apoio a Obama ainda em 2007. Na noite de terça-feira, milhões de pessoas a viram pela TV às lágrimas, em meio a dezenas de milhares de simpatizantes que foram a um parque de Chicago ouvir o discurso da vitória. "Parece que a América fez a coisa certa", disse Winfrey à CNN. "Parece que há uma mudança na consciência. Parece que algo realmente grande e importante aconteceu aqui, como nunca nas nossas vidas esperávamos que acontecesse." Russell Simmons, empresário do rap e da moda, disse que a eleição de Obama foi um claro reflexo da "política do hip-hop". "Enquanto muitos norte-americanos mais velhos, que foram a passeatas e lutaram tanto para que o senador Obama pudesse concorrer a presidente dos Estados Unidos, nunca ousaram acreditar no real potencial da sua candidatura, os jovens, particularmente na comunidade hip-hop, tiveram fé, e sua imaginação se tornou a nossa realidade", disse ele em nota. O cantor de R&B Usher disse ao site Access Hollywood que "Barack Obama não representa uma cor, representa a mudança." O produtor musical e cantor Sean Diddy Combs afirmou: "Senti como se tivesse sido o meu voto que o colocou no cargo. E isso pode não ser verdade, mas é o poder que eu senti que tinha." A revista People, que normalmente só fala dos astros de Hollywood, colocou Obama na capa de uma edição especial. Em nota, o ator George Clooney disse que "é hora de começar a unificar o país para que possamos resolver os extraordinários desafios que esta geração enfrenta." E a poeta Maya Angelou, 80 anos, disse que mal conseguia conter as lágrimas ao lembrar de todos os afro-americanos que lutaram pelos direitos civis no passado. "Estamos crescendo. Meu Deus, sou tão grata", disse ela à rede CBS. "Elegemos um negro para falar por nós. Nós, negros, brancos, asiáticos, hispânicos, indígenas, nós fizemos isso." (Reportagem adicional de Mark Egan, Claudia Parsons, Steve Gorman e Phil Stewart)