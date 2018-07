Vitória do Manchester United sobre o Swansea anima Moyes

Sem os atacantes Wayne Rooney e Robin Van Persie, o United batalhou antes do intervalo, mas Antonio Valencia e Danny Welbeck marcaram no começo do segundo tempo para acalmar os ânimos.

O United se manteve em sétimo lugar com 37 pontos em 21 jogos, nove atrás do líder Chelsea.

A vitória foi um alívio para o técnico David Moyes, que vem sendo bastante criticado por um começo horrível de temporada, que inclui uma derrota para o Tottenham, em Old Trafford, pela Premier League, o revés em casa para o Swansea e outro para o Sunderland na primeira partida da semifinal da Copa da Liga Inglesa.

(Por Martyn Herman)