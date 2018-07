Vitória é primeira capital a definir 2o turno, entre PSDB e PPS

Com 99,51 por cento dos votos apurados, Rezende ocupa o primeiro lugar, com 39,12 por cento dos votos válidos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vellozo Lucas está em segundo, com 36,71 por cento.

A petista Iriny Lopes, ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ocupa um distante terceiro lugar, com 18,41 por cento. Gustavo de Biase (PSOL) ficou com 4,07 por cento.

O segundo turno da eleição será no dia 28 de outubro.

(Por Hugo Bachega, em Brasília)