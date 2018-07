Vitória em 3 Estados reaviva campanha de Santorum à Casa Branca O ex-senador norte-americano Rick Santorum reavivou sua campanha nesta terça-feira com uma surpreendente vitória nas prévias do Partido Republicano nos Estados do Colorado, Minnesota e Missouri, impondo um duro golpe ao ex-governador do Massachusetts Mitt Romney, que lidera a disputa para ser o indicado pela legenda para a eleição presidencial de novembro.