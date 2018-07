Vitória em MG seria boa credencial para 2º turno Dilma-Aécio, diz presidente do PT A possível vitória da presidente Dilma Rousseff em Minas Gerais, reduto do presidenciável tucano Aécio Neves, representaria uma boa credencial para um eventual segundo turno contra o candidato do PSDB, afirmou neste domingo o presidente nacional do PT, Rui Falcão.