Vitória encara o primo uruguaio do River Plate O Vitória joga às 21h15 contra a versão uruguaia do River Plate, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.O jogo de volta será dia 30, às 19h15, em Salvador. O time baiano, cuja diretoria estabeleceu a competição como prioridade na temporada, não poderá contar com o experiente meia Ramón. O jogador não foi inscrito no torneio.