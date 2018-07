Vitória incrível do Manchester United

O dérbi de Manchester fez jus à expectativa: muitos gols, técnica, empenho e polêmica. No final, o United venceu o City por 4 a 3, com um gol de Michael Owen aos 50 minutos do segundo tempo, o que provocou protestos do técnico do City, Mark Hughes, depois do jogo. Com o resultado, o time dirigido pelo técnico Alex Ferguson passou a somar 15 pontos, 3 atrás do líder Chelsea, que ontem venceu o Tottenham, no clássico de Londres, por 3 a 0.

No Old Trafford, com público de 75.066 pagantes, a partida foi empolgante desde o início. Aos 2 minutos, em jogada individual, Rooney, o artilheiro do campeonato, abriu a contagem para o United. Os dois times passaram a criar cada vez mais chances de gol. Foster, do United, defendeu uma cabeçada de Tévez, enquanto Berbatov ameaçou o gol de Given, do City, após passe do volante brasileiro Anderson.

Foster não estava em um dia bom. Em sua primeira falha, ao tentar sair jogando com os pés, Carlitos Tévez aproveitou e passou para Barry empatar. O clássico ficou equilibrado e as chances de gol continuaram surgindo, com Berbatov e Tévez. Os dois times se mantiveram ofensivos no segundo tempo, quando passou a brilhar a experiência e a categoria do meia galês Giggs: em cruzamento perfeito para Fletcher, o atacante cabeceou para a rede. Em seguida, o United obteve mais duas oportunidades; na segunda brilhou o goleiro Given, salvando o gol de Rooney. Passado o susto, o City recuperou o fôlego e chegou ao empate, aos 8 minutos, com Bellamy, que recebeu passe perfeito de Tévez.

O United cresceu na partida e, depois de desperdiçar algumas chances, chegou ao terceiro gol: outra vez Giggs cruzou para a cabeçada certeira de Fletcher. Mas a torcida do City empurrou seu time para novo empate, no final do jogo: aproveitando falha de Rio Ferdinand, Bellamy concluiu para a rede. Mas na última jogada, aos 50 minutos, Owen recebeu a assistência de Giggs e bateu cruzado no canto esquerdo de Given: United 4 a 3. "Esse é um dos grandes momentos de minha carreira", disse Owen, que entrou no segundo tempo. Esse deverá ser um jogo passado e repassado na televisão durante muito tempo", previu .

Em Londres, o Chelsea mostrou que continua forte: bateu o Tottenham por 3 a 0, com gols de Ashley Cole, Ballack e Drogba, e manteve a liderança com desempenho de 100%.

Outros resultados: Everton 3 x 0 Blackburn e Wolverhampton 2 x 1 Fulham.