Vitória registra recorde histórico de chuva em novembro O município de Vitória, capital do Espírito Santo, registrou um recorde histórico de chuvas no mês de novembro: 630 milímetros. Conforme as medições do Instituto Nacional de Meteorologia, foram registrados 630 milímetros de chuva em Vitória, do dia primeiro até as 10 horas de hoje. E a previsão para esse final de semana também é de chuvas fortes, segundo informou a empresa Climatempo. O total de chuva acumulado este mês já é recorde histórico, de acordo com a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo. "Nunca choveu tanto em um mês na capital capixaba", afirmou. Oito municípios do Espírito Santo entraram em Estado de Emergência em função dos alagamentos, enchentes e desmoronamentos causados pelo excesso de chuvas em novembro. De ontem para hoje, a chuva caiu forte de novo em Linhares, que registrou cerca de 62 milímetros. O total acumulado no mês atinge 300 milímetros, até o momento, 60% acima da média. Em São Mateus também choveu forte e acumulado chegou a 60 milímetros. Este mês já choveu cerca de 320 milímetros em São Mateus, o dobro do normal. Rio de Janeiro A região de Campos, no norte do Estado do Rio, que está em situação de alerta devido ao tempo instável, terá mais chuvas no final de semana, informou a Climatempo. "Há condições de mais chuva no fim de semana e pode chover forte", disse Pegorim. Desde a noite de quarta-feira chove ininterruptamente na região. O volume de água acumulado de ontem para hoje foi de 102,8 milímetros, segundo as medições do Instituto Nacional de Meteorologia. "O total de chuva acumulado em novembro subiu para cerca de 460 milímetros, quase três vezes mais do que normalmente chove nesta época", disse a meteorologista. A Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que mais de 830 pessoas estão desabrigadas.