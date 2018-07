Vitrines vazias A última aquisição do União de Osasco é motivo de orgulho para o shopping: desde maio, funciona lá a primeira Mega Loja da Rede Polishop, com mais de mil m². Que, apesar da dimensão, não é suficiente para cobrir os vários espaços desocupados que ainda há no shopping e cujas vitrines vazias dão a impressão de que o local está inacabado. A área de lazer tem 10 salas de cinema Cinemark, boliche, Playland e um espaço chamado Brinquedão, onde monitores supervisionam crianças de dois a 11 anos para que os pais possam fazer compras com tranquilidade. Aberto há três anos, o shopping tem 265 lojas, entre elas a Kalunga, e anexos como o Extra, o Makro e o Poupatempo.