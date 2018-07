Adriana é suspeita de ser a mandante do assassinato dele, em 2007, cerca de dois anos depois de Senna ter se tornado milionário. Supostamente, ela temia que o milionário se separasse dela e não a incluísse no testamento. A viúva esteve na cadeia por mais de um ano e foi solta em 2008. Senna foi morto com quatro tiros quando estava num bar em Rio Bonito, no Rio de Janeiro.