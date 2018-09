Viúva de acusado de chefiar milícia é baleada no Rio Dois homens balearam no fim da manhã de hoje a viúva do inspetor Félix Tostes, apontado como ex-chefe de uma milícia e morto em fevereiro do ano passado, segundo a Polícia Civil. O ataque ocorreu entre a Estrada de Jacarepaguá e a Avenida Engenheiro Sousa Filho, na região de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A dupla, que estava numa motocicleta, disparou contra o carro de Maria do Socorro Barbosa. A polícia constatou cinco perfurações no carro. A vítima foi atingida por dois disparos num dos braços e por um terceiro no abdome. Ela está internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge e, a princípio, não corre risco de morte. O Departamento da Polícia da Capital informou que o carro foi periciado na 32ª delegacia, de Taquara, e colhido material para um possível confronto balístico. Segundo o departamento, as informações sobre a tentativa de homicídio serão mantidas em sigilo para que a investigação não seja prejudicada.