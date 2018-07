Viúva de Glauco teria recebido telefonema de suspeito O estudante universitário Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, de 24 anos, o "Cadu", principal suspeito pelas mortes do cartunista Glauco Villas Boas, de 53 anos, e do filho, Raoni, de 25, teria ligado, na noite de ontem para a casa de Ana Beatriz, viúva do cartunista. O delegado Archimedes Cassão Veras Júnior, do Setor de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia Seccional da cidade, reconheceu que a ligação "provavelmente tenha ocorrido". Dois investigadores do SIG que estavam na delegacia confirmaram o telefonema, embora a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública afirme que a Polícia Civil de Osasco não confirma a ligação.