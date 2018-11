Viúva de René Senna presta depoimento no Rio Começou por volta das 15h30 desta quinta-feira o depoimento da ex-cabeleireira Adriana Ferreira de Almeida, no Tribunal do Júri de Rio Bonito, na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro. Ela é acusada de mandar matar o marido, o lavrador milionário Renné Senna, ganhador de R$ 51,8 milhões na Mega-Sena. O crime ocorreu em 2007. Ela chegou ao fórum por volta das 13 horas acompanhada de seu advogado.