Viúva depõe no 1º dia do júri do jornalista Barbon No primeiro dia do julgamento de três policiais militares e de um comerciante acusados de matar o jornalista Luiz Carlos Barbon Filho, de 37 anos, a viúva contou que o marido iria publicar no "Jornal do Porto", de Porto Ferreira (SP), reportagens sobre suposta relação de PMs com quadrilha de roubo de cargas em Ribeirão Preto. Quatro anos antes, ele escreveu sobre envolvimento de vereadores, comerciantes e PMs no aliciamento de menores.