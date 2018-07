Viúva transgênero de bombeiro luta na Justiça por pensão

A viúva transgênero de um bombeiro americano que morreu enquanto combatia um incêndio está lutando na Justiça para obter uma pensão do marido no Estado do Texas.

Thomas Araguz III morreu no dia 4 de julho em um incêndio em uma fazenda na cidade de Houston. Ele era casado com Nikki Araguz, que é transgênero.

A família do bombeiro entrou na Justiça para tentar anular o casamento, impedindo-a de ganhar a pensão. O Estado do Texas não reconhece casamento entre pessoas do mesmo sexo. Com isso, o casamento de ambos seria anulado, e Nikki Araguz não teria direito à pensão, seguro de vida, herança e outros benefícios.

No processo, a família alega que Thomas Araguz III só ficou sabendo da verdadeira condição sexual de Nikki recentemente, apesar de o casal estar junto desde agosto de 2008. Segundo seus familiares, assim que soube, Thomas saiu da casa do casal e estava planejando acabar com o casamento.

Sexualidade

Segundo o jornal americano Houston Chronicle, uma porta-voz de Nikki afirma que ela tem um transtorno de identidade de gênero, mas se recusou a entrar em detalhes sobre a sua sexualidade.

Ela negou que Nikki tenha a Síndrome da Insensibilidade Androgênica, uma condição rara em que pessoas apresentam todas as características femininas, mas não possuem útero.

Nikki Araguz nasceu como Justin Graham Purdue. Em 1996, quando ainda era solteira, ela trocou o nome para Nikki Paige Purdue.

A mãe do bombeiro, Simone Longoria, está lutando na Justiça para obter os bens do filho. Ela defende que os dois filhos que o bombeiro teve antes de se casar com Nikki devem ser os verdadeiros herdeiros quando atingirem a maioridade. O advogado da família acusa Nikki de tentar se usurpar dos bens deixados por Thomas.

A viúva Nikki Araguz nega esta versão.

"Estou completamente arrasada com a perda do meu marido. Estou horrorizada com as alegações terríveis me acusando de fraude. Isso não é verdade de forma alguma", disse Nikki a jornalistas em uma entrevista coletiva em Houston.

Nesta sexta-feira, a Justiça do Texas vai ouvir o testemunho dos envolvidos no processo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.