Viúvo consegue 6 meses de licença-paternidade

Davi nasceu em 18 de dezembro. Por complicações do parto, a mãe morreu em 10 de janeiro. Santos então pediu administrativamente uma licença à adotante para cuidar do recém-nascido e da outra filha do casal, de 10 anos. Mas o pedido foi negado. Ele então solicitou férias e, ao final, requereu na Justiça a licença.

Em sua decisão, a juíza, da 6.ª Vara Federal de Brasília, citou um artigo da Constituição Federal que diz ser dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança o direito à vida e à saúde. "A proteção à infância é um direito social inserido no rol dos direitos fundamentais, cumprindo ao Estado garantir ativamente as condições mínimas necessárias ao desenvolvimento físico, intelectual e emocional das crianças", disse. "Na ausência da genitora, tais cuidados devem ser prestados pelo pai e isso deve ser assegurado pelo Estado."