Viúvo, diácono realiza sonho e é ordenado padre

Seminarista, diácono casado, viúvo, padre. Aos 80 anos de idade, o escritor, jornalista e músico Aury Brunetti, paulista de Bebedouro, será ordenado sacerdote, na tarde de hoje, menos de 10 meses após ter perdido a mulher, Maria Aparecida, que morreu no dia 30 de julho, aos 95 anos. Foram 45 anos de casamento e 39 de vida eclesiástica.

Ordenado diácono permanente em 1972 pelo cardeal d. Paulo Evaristo Arns, o pioneiro Brunetti era casado desde 1965. Foi o primeiro diácono casado da Arquidiocese de São Paulo - e o único nas três décadas seguintes, até 2002, quando o cardeal d. Cláudio Hummes criou um quadro de diáconos permanentes, 63 atualmente.

Era uma situação nova, pois até o Concílio Vaticano II (1962-1965), o diaconato se destinava apenas aos candidatos ao sacerdócio. Os diáconos casados, que vivem em família (mulher e filhos) e devem ter uma profissão, atuam em três áreas nas dioceses e paróquias: pregação do evangelho, distribuição da caridade e administração dos sacramentos do batismo, do matrimônio e da unção dos enfermos. Como não são padres, não celebram missa nem ouvem confissão. Brunetti somou várias funções. Foi redator e revisor da editora e da revista Ave Maria e compositor e organista da igreja do Imaculado Coração de Maria, dos padres claretianos, em Higienópolis. É conselheiro e assessor de imprensa da Redevida de Televisão e professor do curso de formação de diáconos.

Brunetti fez todos os estudos do seminário para ser padre - curso correspondente ao ensino fundamental em Rio Claro e três anos de filosofia e dois de teologia em Guarulhos, antes de ser enviado a Roma, onde fez mais dois anos de teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana. Escreveu, em latim, uma tese sobre o Pecado Original segundo Santo Tomás de Aquino e estava para receber o subdiaconato, então uma das três ordens maiores, quando desistiu da carreira. De volta ao Brasil, passou seis anos como religioso dos claretianos, até tomar a decisão de sair.

Vocação. "Minha vocação era ser padre, para isso tive toda a preparação necessária, mas em 1955 resolvi dar um tempo. Depois de seis anos angustiantes, de muita oração e reflexão, decidi ir embora, mas não me afastei da Igreja Católica", disse Brunetti. Dispensado dos votos de pobreza, castidade e obediência em 1962, continuou como organista da paróquia do Coração de Maria, onde conheceu Maria Aparecida, soprano solista do coral, com quem se casou três anos depois. O casal não teve filhos. Brunetti e Maria Aparecida se dedicaram, em tempo integral, ao serviço da Igreja. Escreveu 14 livros e traduziu 8, todos de conteúdo religioso.

Se ainda pensava em ser padre, seu sonho de sempre, Brunetti não disse a Maria Aparecida, por respeito e amor a ela, porque o sacerdócio só seria possível na hipótese de ficar viúvo. Com a morte dela, retomou a antiga vocação. Acatando a sugestão de amigos, o diácono conversou com d. Tarcísio Scaramussa, bispo auxiliar responsável pela região Sé da arquidiocese, que levou o caso ao cardeal. Aury escreveu uma carta a d. Odilo Scherer no dia 23 de agosto - três semanas após a morte de Maria Aparecida - e recebeu resposta positiva no dia 26 de outubro. Os meses seguintes foram de preparação para a ordenação sacerdotal.