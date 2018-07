'Viva a Mata' começa hoje no Ibirapuera

A partir de hoje, o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, recebe o evento Viva a Mata, iniciativa da Fundação SOS Mata Atlântica que reúne projetos e iniciativas de preservação do bioma. Neste ano, a programação do evento tem como tema o Ano da Biodiversidade, e estão previstas 20 palestras com especialistas em meio ambiente. Outros temas abordados serão a legislação ambiental brasileira, mudanças climáticas e turismo sustentável. Haverá ainda atrações como oficinas, peças de teatro e atividades com voluntários. A programação do evento, que termina no domingo, pode ser consultada no site sosma.org.br. A Eldorado é a rádio oficial do evento.