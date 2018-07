Viva o risco invenção!

É por isso que a vitória de Paulo Barros nos desfiles das escolas de samba do Rio deve ser comemorada de maneira especial por quem ainda tem esperanças de que o País aposte mais no risco invenção de sua gente. O carnavalesco da Unidos da Tijuca passou de mártir a herói da causa! Castigado anos a fio pela mania de querer ser diferente na avenida, o cara jamais baixou a guarda diante da mesmice do samba e, dessa vez, não teve jeito! Sua escola venceu e pode convencer uns e outros de que é por aí mesmo: tem mais de levar o Ronaldinho Gaúcho pra África do Sul, né não?

PROMESSA

Roberto Carlos já decidiu: se Ronaldo não recuperar seu melhor futebol agora que está careca, o lateral esquerdo do

Timão vai raspar o cavanhaque para

dar uma força ao

Fenômeno.

NEW JOURNALISM

De Monique Evans, entrevistando uma drag queen ao vivo para a Rede TV! na entrada do Gala G: "O que você faz durante o dia, além de xixi e cocô?"

Atrás do trio elétrico

Encerrando sua performance na corte de momo, Daniela Mercury destacou a lição de convívio do carnaval da Bahia. Só nos três primeiros dias de folia em Salvador foram registrados 970 atendimentos médicos decorrentes de agressão.

Estraga prazer

A Mangueira não toma jeito: começa na frente e, de repente, vai parar lá trás! Toda apuração de concurso das escolas de samba no Rio é a mesma coisa.

Será o Benedito?

Não será surpresa para esta coluna se José Roberto Arruda conseguir habeas corpus a tempo de sair na Beija-Flor no Desfile das Campeãs de sábado. Explica-se: nada mais surpreende esta coluna!

Quem viu, viu!

O problema dessas mulheres que desfilam quase nuas nas escolas de samba é que, de roupa, ninguém as reconhece depois do carnaval.

Anti-depressivo

Eike Batista passou o carnaval meio jururu! Bateu de novo

aquela vontade estranha de comprar alguma coisa diferente, pra variar, sabe? Se quiser algo com impacto no noticiário, o

Abbey Road - lendário estúdio de gravação dos Beatles - será posto à venda nos próximos dias.

Questão de saúde pública

O carioca passou a Quarta-Feira de Cinzas na praia, pedindo a

Iemanjá um pouco de chuva. Uma pequena enchente seria

o ideal para amenizar o cheiro de urina nas ruas da cidade.