O viveiro da Aruanã produz 70 mil mudas de castanheiros; no jardim clonal ficam as matrizes, consideradas as melhores árvores. São 6,4 mil castanheiros que servem de base genética para novos plantios. Ao longo dos anos, a Aruanã aperfeiçoou a enxertia do castanheiro, método de propagação pelo qual a planta enxertada será semelhante à planta matriz. Hoje, há cerca de 300 mil árvores enxertadas.

Técnica. A técnica da enxertia do castanheiro foi aprimorada graças a pesquisadores como Carlos Hans Müller, da Embrapa Amazônia Oriental, e Charles Clement, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). Hoje, porém, quem domina a técnica e a difunde nas comunidades rurais da região é o administrador da Aruanã, Raimundo Nonato Paes Chaves. Com a experiência de milhares de enxertos realizados e conhecedor como poucos do castanhal da fazenda, Nonato até elaborou uma cartilha. "A cartilha serve de guia para produtores das comunidades rurais", diz.

Em 2010, 801 famílias, de 62 comunidades, plantaram mais de 350 mil árvores, entre castanha e palmito pupunha. "A ideia é promover o desenvolvimento sustentável da região por meio do plantio em parceria com comunidades rurais", diz a sócia-gerente da Econut, marca da castanha produzida na Aruanã, Ana Luiza Vergueiro. / F.Y.