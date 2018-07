Vivendi contrata bancos para explorar venda da Maroc Telecom--jornal

Citando pessoas próximas ao assunto, o jornal afirmou que a Vivendi está negociando a contratação de profissionais do Credit Agricole e do Lazard para sondar o interesse do mercado na participação, que pode valer mais de 4 bilhões de euros (5,2 bilhões de dólares).

O conglomerado francês de mídia e telecomunicações está revisando seu portfólio de negócios e sua estratégia em uma tentativa de reduzir o endividamento e renovar suas principais unidades.

A operadora brasileira GVT tem sido apontada como um dos principais ativos a serem vendidos.

O jornal também informou que fontes do setor afirmaram que a Vivendi recebeu interesse "altamente preliminar" pelo negócio de telecomunicações na França, a SFR.

(Por Christian Plumb)