Vivendi disputou a compra da GVT com a Telefônica A francesa Vivendi disputou a compra da GVT, operadora brasileira que atua principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do País, com a Telefônica. A primeira oferta, de R$ 42 por ação, havia sido feita em setembro do ano passado. Depois disso, o grupo espanhol apresentou duas propostas não solicitadas, sendo que a última chegou a R$ 50,50. A oferta vitoriosa da Vivendi foi anunciada em novembro, e chegou a R$ 56 por ação, avaliando a GVT em R$ 7,2 bilhões.