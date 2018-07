Vivendi mira fatia da Telefónica na Mediaset Premium, segundo Bloomberg

A Vivendi, que é proprietária do negócio francês de TV paga Canal Plus, pode aumentar ainda mais sua fatia na empresa italiana, controlada pelo ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, e buscar sinergias com a Telecom Italia, ainda de acordo com a Bloomberg.

A Vivendi planeja exercer uma opção para adquirir a fatia de 8,3 por cento da Telefónica na Telecom Italia como parte do acordo para vender sua unidade brasileira GVT para a Telefónica, disse a Bloomberg, citando uma fonte.

A Telefónica tem o direito de revender sua fatia de 11 por cento na Mediaset Premium caso o grupo italiano de mídia encontre outro parceiro para o negócio, disseram duas fontes familiarizadas com a situação na semana passada à Reuters.

A Telefónica comprou a participação em julho por 100 milhões de euros, avaliando a Mediaset Premium em 900 milhões de euros (1,2 bilhões de dólares).

A Vivendi não quis comentar o assunto nesta terça-feira.

(Por Gwenaelle Barzic)