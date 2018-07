Vivendi tem lucro de 665 mi de euros e eleva projeção para 2012

Vendas mais fortes de sua unidade de video games Activision Blizzard estão ajudando a compensar o ambiente de fraqueza de sua maior unidade, a operadora de telecomunicações francesa SFR, que foi prejudicada pela entrada de uma nova concorrente móvel de baixo custo no mercado francês.

A companhia teve lucro líquido ajustado de 665 milhões de euros no terceiro trimestre, com receita de 6,6 bilhões de euros no período.

(Por James Regan)