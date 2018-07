Viviane Araújo diz que não gosta de dieta A rainha de bateria da escola Mancha Verde, Viviane Araújo, disse que precisa levar puxões de orelha para manter a dieta. "Preciso que me puxem a orelha porque não gosto de dieta. Gosto de comer". Antes de entrar na avenida do Sambódromo de São Paulo, ela afirmou que se preparou para o desfile com muito descanso e refeição balanceada baseada em carboidratos.