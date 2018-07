Vivo e Oi adicionam 29 municípios à cobertura de Internet móvel 4G

Com a ampliação, a cobertura da Vivo atingirá 94 municípios, informou a operadora, que detém 39 por cento do mercado de 4G no país, ou 973 mil clientes, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgados pela companhia.

A partir de sábado o serviço 4G da Vivo estará disponível em Bragança Paulista e Piracicaba (SP), Gramado e Canela (RS), Vespasiano (RS), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e São Lourenço da Mata (PE).

Já a Oi informou que a partir de sábado dará início à operação de rede 4G em Rio Branco (AC); Feira de Santana (BA); São Luís (MA); Contagem (MG); Campo Grande (MS); João Pessoa (PB); Jaboatão dos Guararapes (PE); Teresina (PI); Londrina (PR); Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo (RJ).

O serviço da Oi também será disponibilizado em Porto Velho (RO); Aracaju (SE); Guarulhos, Osasco, Ribeirão Preto, Santo André, São José dos Campos e Sorocaba (SP); e Palmas (TO). No total, a operadora passará a oferecer 4G para 45 cidades.

(Por Luciana Bruno)