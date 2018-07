Vivo e Oi avançam em abril, Claro e TIM recuam

Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a fatia de mercado de Vivo em abril foi de 28,71 por cento ante 28,68 por cento em março. No mesmo período, a participação da Oi cresceu de 18,49 para 18,52 por cento.

Um ano antes, a participação da Vivo em abril era de 28,83 por cento, enquanto a Oi mostrava 18,77 por cento, de acordo com relatórios da agência.

As rivais TIM e Claro viram suas participações caírem na comparação mensal de 27,02 para 27 por cento e de 25,13 para 25,03 por cento, respectivamente. Em abril de 2013, a TIM tinha fatia de 27,01 por cento enquanto a Claro 24,98.

O número de linhas de telefonia celular ativas no Brasil encerrou abril em 273,598 milhões, praticamente estável sobre o resultado de março, mas 3,4 por cento maior que a registrada em igual período do ano passado.

No acumulado de janeiro a abril, o setor adicionou 2,5 milhões de linhas celulares, abaixo do volume acrescentado à base no primeiro quadrimestre de 2013, de 2,7 milhões.

Às 16h14, as ações da Vivo tinham queda de 1,8 por cento, enquanto a Oi caía 3,6 por cento e o Ibovespa tinha desvalorização de 1,6 por cento. TIM mostrava baixa de 2,2 por cento.

(Por Alberto Alerigi Jr., edição de Luciana Bruno)