Vix Logística desiste de IPO

A companhia anunciou no ano passado que pretendia realizar uma oferta pública primária e secundária de ações, mas as "momentâneas condições desfavoráveis do mercado de capitais nacional e internacional" colocaram os planos em espera.

A Reuters antecipou na semana passada que a empresa de serviços logísticos sediada em Vitória (ES) suspenderia seu IPO, por conta do baixo ânimo dos investimentos com a economia brasileira, segundo uma fonte.

O Itaú BBA era o coordenador líder da oferta, cuja precificação estava prevista para abril.

"A companhia continuará monitorando as condições de mercado e avaliando a melhor forma e o melhor momento para acessar o mercado de capitais", de acordo com o comunicado.

