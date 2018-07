Vizinho em obras

ANTONIO MALICIA

A Exto e Cyrela Brazil Realty informam que a descarga de material da obra mencionada ocorre no período noturno em respeito à lei de rodízio de caminhões vigente em São Paulo. Dizem que orientam a todos os fornecedores para que evitem fazer barulho, acionar buzinas e até mesmo conversar de outros assuntos no momento da entrega de materiais. Quanto à sujeira e ao entulho, informam que a orientação da obra é manter os resíduos no canteiro, até que possam ser destinados corretamente. Pedem desculpas pelos transtornos causados.

Estradas na lama

Há 20 anos frequento a cidade de São Pedro, no interior paulista, e até já morei lá. Acompanhei o governo de muitos prefeitos. Cada um tinha falhas e acertos, porém o serviço de manutenção das ruas e estradas de terra sempre funcionou muito bem. O solo é bastante arenoso e, quando chove, fendas são abertas, formando erosões. Mas as máquinas da prefeitura sempre resolviam o problema em 24 horas. Nos arredores da cidade temos um loteamento enorme com chácaras de 5 mil a 6.500 metros quadrados, onde residem minha família e mais 5 mil pessoas. O prefeito atual está no segundo mandato. No primeiro, tudo ocorreu muito bem. Mas, agora, não há mais reparos nas estradas e ruas porque a Prefeitura vendeu as máquinas e não tem como fazer a manutenção. As ruas e os acessos estão intransitáveis, com crateras de 1,2 metro de profundidade, que tomam conta das ruas. Para chegar em casa, é preciso procurar uma rua onde seja possível passar. Algumas ruas nem existem mais. Já enviei reclamações à prefeitura, mas nada foi feito.

O secretário Municipal de Obras de São Pedro, o engenheiro Sérgio da Silva, explica que houve um período prolongado de chuvas torrenciais em todo o Estado, que prejudicou as estradas do município. Esclarece que as manutenções foram feitas durante o período das secas, porém foram insuficientes para assegurar a estabilidade das estradas com tanta chuva. Quanto ao assunto da venda das máquinas, informa que foram vendidas uma máquina patrol ano 1977, pois sua manutenção foi considerada inviável, e uma pá-carregadeira no mesmo estado. Em compensação, diz que foram adquiridas novas máquinas por convênios, as quais a prefeitura aguarda a liberação para a compra. Nesse período de emergência, houve locações para tentar sanar os problemas. Acrescenta que a partir de março a cidade contará com uma patrulha rural do Departamento de Estradas de Rodagem, no período de seca, que irá realizar um trabalho de recuperação geral da estradas para que adquiram boa estabilidade e consigam passar pelo período das chuvas em bom estado. Diz que a prefeitura trabalha acima de sua capacidade operacional para deixar a estância em condições de receber os visitantes.

A leitora diz: Fecharam as crateras da rua principal, porém faltam fechar as demais. O serviço ficou malfeito, pois usaram uma máquina inadequada. A reposta dada é a de sempre, a culpa não é da prefeitura, mas da chuva! Nas administrações anteriores os tratores consertavam as ruas imediatamente, não importando se estivesse chovendo ou não. Enfim, a cidade não trata bem seus moradores nem seus visitantes.

Fique atento: Quem quer aproveitar as ofertas do comércio, deve saber que a loja não é obrigada a trocar produtos em liquidação. Caso o faça, o valor da troca será o pago pelo cliente. Mas, se o produto for comprado antes de ter entrado em oferta, a troca se dará de acordo com o valor efetivamente pago pelo consumidor.

Fonte: Fecomércio