Vizinhos da fábrica que explodiu no ABC se reúnem hoje Moradores vizinhos ao local onde uma fábrica de fogos de artifício explodiu na quinta-feira, dia 24, no bairro Silveiras, em Santo André, vão se reunir às 17h desta tarde de sábado para discutir que decisões tomar daqui em diante. Ontem, nove moradores se reuniram com o Prefeito Aidan Ravin para uma conversa, onde explicaram os problemas notados após a explosão e também relataram que duas famílias estão com dificuldades de acomodação.