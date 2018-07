Vizinhos de hidrelétrica em RO continuam em abrigos

Os moradores de comunidades ribeirinhas da cidade de Pimenta Bueno, em Rondônia, vizinhos à pequena central hidrelétrica de Apertadinho, a 510 km de Porto Velho, continuavam abrigados em colégios e no ginásio de esporte da cidade nesta quinta-feira, 10, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Eles foram levados para os abrigos na noite de quarta-feira, 9, após o comunicado de um rompimento na barragem. Segundo os bombeiros, o rompimento foi contido no mesmo dia e o fluxo de água voltou ao normal, não sendo registrado aumento no nível da água do rio Barão do Melgaço. A água que vazou da central hidrelétrica foi contida em um dique no Vale do Apertadinho, a 20 km da barragem. Dois fiscais na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) devem chegar até o início da tarde desta quinta-feira à cidade para vistoriar os danos na barragem. Segundo informações da Aneel, há a hipótese de uma infiltração na barragem ter deslocado o vertedouro, causando o rompimento. A informação só será confirmada após a vistoria dos técnicos. Segundo informações preliminares da Usina Hidrelétrica Rondon 2, localizada a 120 km da barragem de Apertadinho, a cidade não corre risco de ser inundada. O rompimento da barragem já provocou inundação na Zona Rural da cidade, na noite de quarta. De acordo com o Corpo de bombeiros, os moradores continuam nos abrigos improvisados nos colégios da cidade e ainda não receberam nenhum aviso sobre o riso de inundações. A previsão era de que uma onda de 10 metros de altura do Rio Barão do Melgaço atingisse a cidade, de 32,8 mil habitantes. Até chegar à localidade, a água percorreria cerca de 150 quilômetros. "É praticamente um tsunami", disse o governador Ivo Cassol. A Defesa Civil de Rondônia, após um sobrevôo, constatou que a água cobriu uma vasta área da Floresta Amazônica, arrastando árvores de grande porte. (Colaboram William Glauber e Nilton Salina, de O Estado de S. Paulo)