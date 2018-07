Vizinhos querem que Cabral more no Palácio Laranjeiras Eles vivem no metro quadrado mais caro do Rio, tiram proveito da proximidade privilegiada da praia, mas têm um vizinho que virou um estorvo: o governador Sérgio Cabral Filho (PMDB). Diante do aumento na frequência das manifestações na esquina da Avenida Delfim Moreira com a Rua Aristides Espínola, onde Cabral mora com a família, no número 31, os moradores dos prédios ao lado decidiram fazer um abaixo-assinado. Eles querem que o governador do Rio se mude para o Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo do Estado.