Vladimir Putin lança DVD de judô

O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, lançou nesta terça-feira um DVD-aula de judô em que aparece como expert no esporte. No vídeo, Putin aparece contando a história e a filosofia do judô, demonstrando diferentes movimentos e derrubando um adversário no tatame. O DVD tem o título Vamos aprender judô com Vladimir Putin (em tradução livre) e é produto de uma colaboração entre o líder russo, que é faixa preta, e o ex-campeão mundial e olímpico de judô Yasuhiro Yamashita. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.