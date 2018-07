VMB 2008 consagra NX ZERO O grupo NX Zero confirmou o favoritismo e venceu nas três principais categorias da 14ª edição do Vídeo Music Brasil (VMB), premiação promovida pela MTV, em festa encerrada durante a madrugada de sexta-feira, em São Paulo. A banda levou os prêmios de Clipe do Ano (da música Pela Última Vez), Hit do Ano (idem) e Artista do Ano. A cantora Pitty foi a vencedora da categoria Show do Ano. A Revelação do Ano foi para o grupo Strike. Os demais premiados: Web Hit: Dança do Quadrado; Melhor Artista Internacional: Paramore; Aposta MTV: Garotas Suecas.