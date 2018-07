Vocalista da Banda Eva chama substituto ao trio elétrico No penúltimo desfile à frente da Banda Eva, uma das mais conhecidas atrações do carnaval em Salvador, o vocalista Saulo Fernandes chamou para o alto do trio elétrico seu substituto, Felipe Pezzoni, logo no início do desfile do bloco na tarde desta segunda-feira, no Circuito Osmar (Campo Grande). "Venha, a casa é sua", disse Saulo a Felipe.