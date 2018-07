Você é a favor da liberação do aborto até a 12ª semana de gestação? SimPara Renato Azevedo, presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, trata-se de respeitar a autonomia da mulher. "A criminalização do aborto não tem conseguido impedir o aumento desta prática, mas tem feito com que as mulheres, principalmente as mais pobres, se submetam a abortos clandestinos, em condições precárias. No Brasil, o abortamento não seguro é uma importante causa de mortalidade materna, sendo evitável em 92% dos casos e tem forte impacto sobre a saúde pública. Nessa discussão, é importante ressaltar a autonomia do médico, que pode se negar ao procedimento se tiver objeção de consciência. Não se trata de ser a favor do aborto, mas sim a favor da autonomia da mulher em decidir, sem ser criminalizada por isso.