VOCÊ SABE QUEM SOU EU? Responsável por escrever boa parte das piadas do 'Agora É Tarde', da Band, Patrick Maia (foto) sai dos bastidores e sobe ao palco do Comedians com o stand-up Quem é Patrick Maia?, no qual promete um curioso número musical. R. Augusta, 1.129, Consolação, 2615-1129. 4ª (13), 21h. R$ 35. Há 30 lugares a serem reservados pelo site www.comedians.com.br.