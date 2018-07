Vocês já têm um Deus brasileiro, brinca papa argentino "Vocês não se conformam com nada". Foi assim que o papa Francisco respondeu quando questionado por brasileiros, durante o voo entre Roma e o Rio, sobre o fato de alguns "lamentarem" a nacionalidade argentina do pontífice. "Vocês querem tudo", brincou o papa. "Vocês já têm um Deus brasileiro, queriam um papa brasileiro também?". Menos de duas horas depois de decolar de Roma, sobrevoando o deserto do Saara, o papa falou com a imprensa. De forma paciente, conversou com cada um, em uma das alas do avião.