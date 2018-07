Vodafone planeja comprar a alemã Kabel--fonte

A compra da operadora de TV a cabo foi sugerida pelo chefe de operações da Vodafone na Alemanha ao comando da companhia, afirmou a revista Manager Magazin mais cedo nesta quarta-feira, sem citar fontes.

Nenhuma decisão foi tomada ainda pela Vodafone com respeito a formalizar uma oferta, disse a fonte.

A Vodafone e a Kabel Deutschland não comentaram a notícia.

A informação surge uma semana após a Liberty Global ter anunciado a compra da empresa de TV por assinatura britânica Virgin Media VMED.O por cerca de 15,75 bilhões de dólares em ações e dinheiro.

Diferente de seus competidores, a Vodafone tem apenas operações de telefonia móvel na Europa continental e terá que alugar a rede fixa de rivais se quiser oferecer serviços de banda larga ou TV para consumidores ou empresas.

As ações da Kabel Deutschland subiam cerca de 9 por cento nesta quarta-feira e o volume de negócios com esses papéis na bolsa era quase quatro vezes a média diária dos últimos 90 dias.

Com base no preço de fechamento de terça-feira, de 63,60 euros por ação, a Kabel Deutschland tinha uma capitalização de mercado de 5,6 bilhões de euros (7,5 bilhões de dólares), de acordo com dados da Thomson Reuters.

(Reportagem de Harro ten Wolde, Peter Maushagen, Philipp Halstrick, Leila Abboud e Paul Sandle)