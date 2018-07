Vodafone tem baixa contábil de US$9,4 bi por Espanha e Itália

A companhia está em uma posição melhor que muitos concorrentes graças a sua força nos Estados Unidos e em mercados emergentes, e continua entre as maiores pagadoras de dividendos do Reino Unido enquanto outras empresas reduziram os pagamentos.

No entanto, o crescimento do grupo britânico nos mercados emergentes está desacelerando e alguns investidores estão decepcionados por um dividendo menor que o esperado da Verizon Wireless, joint venture da Vodafone com a Verizon Communications nos Estados Unidos, segundo anunciou a empresa na segunda-feira.

A Vodafone disse estar fazendo uma baixa contábil em suas operações na Espanha e na Itália de 3,2 bilhões de libras e 2,7 bilhões de libras, respectivamente. Isso deixou o valor contábil do ágio para os negócios em 2,4 bilhões de libras e 7,2 bilhões de libras, respectivamente no fim de setembro.

O lucro operacional ajustado do grupo no primeiro semestre subiu 2,2 por cento, para 6,2 bilhões de libras, superando a previsão média de analistas de 5,9 bilhões de libras.

A Vodafone disse que espera receber um dividendo de 2,4 bilhões de libras de sua joint venture norte-americana até o fim do ano e compraria de volta 1,5 bilhão de libras em ações com o dinheiro.